Geweld tegen Antwerpse politieagenten opnieuw gestegen

Antwerpen - Het Antwerpse politiekorps kreeg in 2016 opnieuw vaker af te rekenen met fysiek geweld tegen zijn agenten.

Na een lichte daling in 2015, ging het aantal gevallen van fysiek geweld tegen politiemensen in 2016 opnieuw in stijgende lijn. In 2016 ging het om 173 gewelddadige feiten tegen agenten, zo blijkt uit cijfers die VB-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch opvroeg bij burgemeester Bart De Wever (N-VA). “In 2015 ging het nog om 161 meldingen”, aldus Van dermeersch.

“Onze politiemensen werken in steeds gevaarlijkere omstandigheden en krijgen daarvoor te weinig begrip en aandacht. Integendeel, er is een obsessieve focus op het gedrag van politiemensen zelf.”

Verbale agressie

De agressie tegen politiemensen had in 2016 tot gevolg dat agenten meer dan 1.200 dagen arbeidsongeschikt waren. “Als het gaat om verbale agressie, dan stellen we vast dat vooral vrouwelijke agenten ermee te maken krijgen. In 2016 waren er 25 meldingen van smaad, een verdubbeling ten opzichte van 2015. In 20 van de 25 gevallen waren de slachtoffers vrouwelijke politieagenten”, aldus Van dermeersch.

Containerparken

Van dermeersch wilde ook weten hoe vaak andere personeelsleden van de stad geconfronteerd werden met verbale en fysieke agressie, maar daarover bestaan geen cijfers. “Wij horen dat ook stadspersoneel, dat bijvoorbeeld werkzaam is in de containerparken, regelmatig slachtoffer wordt van agressie. Maar blijkbaar worden zulke feiten niet geregistreerd. Het Vlaams Belang vindt dat het Antwerps stadsbestuur de plicht heeft om voor alle mogelijke stadsdiensten meldingen van agressie en geweld gedetailleerd te registeren, om zo mogelijke problematische tendensen op te sporen en kordaat aan te pakken.”