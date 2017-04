KV Mechelen-speler krijgt gele kaart na opstootje met eigen supporter

Yohan Croizet liep in de tweede helft tegen een gele kaart aan nadat hij verbaal in de clinch was gegaan met een supporter van... KV. “Een van onze supporters was van alles naar me aan het roepen. Er was een reactie van mijn kant, maar heel ernstig was het allemaal niet.”

De aanleiding voor de scheldpartij waren twee opeenvolgende slechte corners van Croizet. “Ik begrijp dat een supporter dan wat ontgoocheld kan zijn, maar het is geen reden om een speler van je eigen ploeg uit te gaan schelden. Ik denk ook niet dat ik zo’n slechte match heb gespeeld. Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. We waren verplicht om te reageren na Union en hebben de fans een derbyzege kunnen schenken.”