Steeds meer Vlamingen gaan voor vaarbrevet: “Maar veiligheid moet verbeteren”

Vorig jaar hebben in ons land zo’n drieduizend mensen een vaarbrevet gehaald, een record. Nochtans is er een duidelijke vergrijzing onder de liefhebbers van de klassieke kajuitjachten. De groei zit bij de sportievere, kleinere schepen die je op een trailer achter de auto kunt hangen, bij de jetski’s en bij het huren van boten in zuiderse landen. “Er komt ook een nieuwe reglementering aan, waardoor sommigen nog snel hun brevet willen halen”, zegt expert Pit de Jonge.