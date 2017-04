Verdwaalde vuurpijl tijdens kampioenenviering Antwerp zet dak historisch pand in lichterlaaie

Een verdwaalde vuurpijl die door feestvierende Antwerp-supporters vanop de Grote Markt werd afgevuurd, heeft een brand veroorzaakt aan het dak van het historische en als monument beschermde pand De Gulden Hand in de Zirkstraat. Een deel van dak, dat een jaar geleden nog werd gerenoveerd, werd door de vlammend verwoest. De Antwerpse politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wie de vuurpijlen zondagochtend heeft afgevuurd.

Roland Desmet (87), de eigenaar en bewoner van het bijna vijfhonderd jaar oude herenhuis, zat op een terrasje toen hij plots rook zag opstijgen uit zijn dak. “Ik ben in shock. Ik heb het dak een jaar geleden nog laten vernieuwen”, zucht hij. “Elektrische leidingen liggen er niet. Dus hoe kon mijn dak nu plots in brand staan? Er is heel wat schade, maar gelukkig is het vuur niet tot in het huis kunnen doordringen.”

De brandweer van Antwerpen kwam ter plaatse om het vuur te blussen. “Een deel van de panlatten is beschadigd door de brand”, zegt woordvoerder Kristof Geens. “We zullen het dak afdekken met een zeil.”

De oorzaak van de brand blijkt een verdwaalde vuurpijl te zijn die door Antwerp-supporters vanop de Grote Markt werd afgevuurd. “Het parket heeft een branddeskundige gestuurd. Op het dak hebben ze een parachute van de vuurpijl aangetroffen. Een andere vuurpijl is trouwens op het terras van een horecazaak in de buurt terechtgekomen. Vuurpijlen afschieten is misschien plezant, maar de mensen staan niet stil bij de gevolgen voor anderen. Wat als ik thuis was geweest en de brand was wel uitgeslagen naar de rest van het gebouw? Ik zou de mensen willen vragen om geen vuurwerk in de stad af te steken”, aldus Desmet.

De Antwerpse politie is op zoek naar supporters die de pijl hebben afgeschoten. “Het gebruik van vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal is ten strengste verboden. Dat is voor de viering ook zo afgesproken met de organisatoren. We zullen proberen te achterhalen wie verantwoordelijk is”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns.