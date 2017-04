Antwerpen - Met iets meer dan 5.000 waren ze zondag, de Antwerpsupporters die op de Grote Markt verzamelden om hun kampioenenploeg te vieren. De spelers en het bestuur van Royal Antwerp FC werden op het stadhuis ontvangen.

Antwerp Dynamite, een supportersclub van de Great Old, had opgeroepen om zondagochtend te verzamelen aan het Koningin Astridplein. Van daaruit zouden de supporters in stoet naar de Grote Markt trekken. ...