Brand in hoogspanningscabine veroorzaakt grote stroompanne: ook hinder bij tram- en treinverkeer

Zwijndrecht / Linkeroever - Door een brand aan een hoogspanningscabine in Zwijndrecht is de stroom uitgevallen in Zwijndrecht, Burcht, Linkeroever en een deel van Melsele. Dat meldt de brandweer Antwerpen.

De Antwerpse brandweer werd om iets na 17 uur opgeroepen voor een brand in een hoogspanningscabine op de Antwerpsesteenweg in Burcht. De hulpdiensten hadden grote moeite om de brand te blussen en de hulp werd ingeroepen van netbeheerder Eandis. De operationele fase van het rampenplan is ingegaan.

Door de stroompanne liggen ook sommige trams van De Lijn stil. De vervoersmaatschappij zet bussen in voor de gestrande reizigers. Het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-Berchem ondervond een tijdlang hinder, er hebben voor een half uur geen treinen gereden tussen beide stations. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De treinen vanuit Gent reden daardoor tijdelijk niet door tot Antwerpen, maar werden beperkt tot Sint-Niklaas. En de treinen vanuit Antwerpen werden omgeleid via Mechelen en Dendermonde”, zegt woordvoerder Thomas Baeken.

Maar rond 17.50 uur is het treinverkeer weer kunnen hernemen. “Er zijn wel nog gevolgvertragingen, die variëren van 15 tot 30 minuten”, zegt Baeken. “We denken dat er nog tot 19 uur zullen zijn.”

“Er is een probleem ontstaan met een kabel aan het transformatorenstation in Burcht”, zegt woordvoerder van Eandis Jean-Pierre Blomme. “Door een kortsluiting is brand ontstaan. We proberen zo snel mogelijk om te schakelen, om het vermogen te verdelen. Dat kan enige tijd in beslag nemen, omdat een vrij groot gebied getroffen is. Linkeroever, Zwijndrecht, Burcht en een deel van Melsele zitten zonder stroom.”

Wie meer info wil over waar de stroompanne precies plaatsvindt, kan terecht op de website van Eandis.