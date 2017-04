REACTIES. Van Avermaet: “Ik zal nooit een palmares als Tom Boonen hebben”

Greg Van Avermaet zorgde voor een Belgisch delirium in Parijs-Roubaix. Op de piste in Roubaix sprintte Greg Stybar uit het wiel richting zijn eerste zege in de Hel van het Noorden. “Dit overtreft echt alles”, aldus Van Avermaet na afloop, die op zijn persconferentie de loftrompet opstak over Tom Boonen: “Ik zal nooit zijn palmares hebben.”

“Vroeger dacht ik dat dit misschien de race was die ik nooit kon winnen, maar dat vertrouwen is gegroeid. Ik was zo moe aan de finish. Ik was bang omdat Stybar niet meehielp, maar ik ben zo blij dat ik op het eind won”, genoot Van Avermaet na de finish. “Ik moest improviseren in mijn sprint, want had niet gedacht dat die andere renners nog zouden terugkeren.

“Ik ben sterk in lange races en ben zeer blij met mijn allereerste monument. Het hele team hielp me zo goed voor Arenberg, toen ik materiaalpech had. En daarna hebben ze mij ook zo goed geholpen om mij in een goede positie te krijgen voor de finale. Dit is echt een droomjaar voor mij. Het is een beetje onwezenlijk. Na de Ronde was ik even teleurgesteld, ja, maar niet down. Ik had al een dik seizoen gereden.””

“Of dit nu mijn mooiste zege ooit is? Dat is nog altijd de winst op de Olympische Spelen, maar dit is ook prachtig. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat ik Roubaix zou winnen. Is misschien de klassieker die ik het minst verwacht had. Vroeger zou ik de piste hebben opgedraaid met het gedacht om een goed resultaat te halen. Nu draaide ik de piste op om te winnen.”

Van Avermaet verknalde zo het afscheidsfeestje van Tom Boonen, die uiteindelijk dertiende eindigde. Greg had op de persconferentie echter enkel mooie woorden voor zijn conculega. “Ik heb veel respect voor Tom. Gisteren bekeek ik nog zijn Wikipediapagina en was ik onder de indruk van zijn palmares. Ik ben een ander type renner, meer een klimmer. Ik zal nooit een palmares als Tom Boonen hebben.”

Foto: Photo News

Claudia Van Avermaet: “Wat is het volgende, de wereldkampioenentrui?”

“Dit doet echt deugd. Ik heb hem zeven keer gezien onderweg”, herbeleefde zus Claudia Van Avermaet. “We hebben nooit een plan gemaakt voor die locaties, want dat lukt toch nooit bij ons. Ik wou eigenlijk alleen de aankomst zien, we waren nog verkeerd gereden maar we kwamen uiteindelijk net op tijd. Toen werd ik wel echt nerveus, ik dacht dat we het niet meer zouden halen!”

“Hij is dat niet gewoon, zo’n piste. Maar met deze conditie kan hij veel, de vorige weken zag je dat hij enorm sterk was. Het doet ons allemaal wel wat dat hij nu een Monument wint. Ik zie de mensen al denken: wat is het volgende, de wereldkampioenentrui? Maar nu maakt het echt niet meer uit, we zijn zo blij met dat Monument. Echt prachtig.”

“Hij was meer gefocust op de Ronde, denk ik. Hij is echt sterk en als hij goed is maakt hij kans. Vorige week was vorige week. We zijn vooral blij dat hij nu heeft gewonnen. En de Amstel volgende week? De wijziging in het parcours is in zijn voordeel, dus we zullen zien!”

Foto: AFP

Stybar: “Volgend jaar beter...”

Ik ben zeker ontgoocheld. Ik was heel dicht bij de zege, maar ik ben meer ontgoocheld dat we met Tom niet konden winnen. Ons plan heeft niet gewerkt. Het heeft ons veel krachten gekost om Tom voorin te krijgen en hem daar te houden. Het is nooit gestopt, het was koers tot het einde. Het was wel zeer speciaal, echt jammer dat we niet hebben gewonnen.

De bedoeling was dat ik meeschoof in de finale. Ik moest op een bepaald moment een gaatje dichtrijden op Langeveld en Roelandts. Ik kreeg toen al krampen, dus ik wist dat het echt moeilijk zou zijn om in de finale voorin te zitten. Ik heb alles gegeven en het heeft echt veel krachten gekost. Ik zat dan wel in het wiel bij Van Avermaet en Langeveld, maar ik zat niet in een zetel. Dat kan gewoon niet na 240 kilometer. Ik denk dat ik nog goede benen had voor de sprint, maar ja, Greg is echt snel. Volgend seizoen beter.”

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Jasper Stuyven: “Laatste koers van Boonen? Dat is zijn zaak”

“Ik denk dat ik vandaag heb laten zien dat ik er zeker sta”, vond Jasper Stuyven, die vierde eindigde. “Het is een moeilijk voorjaar geweest, maar het doet deugd om het zo af te sluiten. Ik startte hier zonder verwachtingen en had geen positieve of negatieve scenario’s in gedachten.”

“Ik was zeer rustig en dat heeft mij wel geholpen. Ik moest mij nergens druk over maken. Carrefour de l’Arbre was er te veel aan, ik hoopte op tegenwind zodat het zou stilvallen. Maar dat gebeurde niet en ik kreeg het gat niet meer dichtgereden op die drie. Op de piste kwamen we nog dicht, maar die jongens recupereren dan al een halve ronde. Ik hoopte in het wiel van Langeveld te kruipen en dan erover te gaan, maar dat ging niet meer.”

“Dat het de laatste koers was van Tom Boonen? Zo heb ik dat niet beleefd. Dat is zijn zaak. Maar je zag het ook met Wiggins in 2015, als je zo’n verhaal maakt voor zo’n koers, dat het zeer moeilijk wordt om te winnen”

Daniel Oss: “Plan perfect uitgevoerd”

“Dit was fantastisch teamwork. Het waren ongelooflijke lenteklassiekers voor ons”, vond Oss, terwijl hij onderbroken wordt voor knuffel van ploegmaat Quinziato. “We hebben het als team gedaan. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ook als we verliezen blijven we samen. Dat is onze kracht. We hebben ons plan perfect uitgevoerd, ik was één van de renners die moest anticiperen, en dat is perfect gelukt. Ik had vertrouwen in de spurt van Greg. Ik zag het op het grote scherm dat hij won, het was fantastisch.”