Droom spat uiteen voor Tom Boonen: Van Avermaet wint Parijs-Roubaix

De 115e editie van Parijs-Roubaix moest en zou het orgelpunt moeten worden voor Tom Boonen. In zijn allerlaatste profkoers startte Boonen als topfavoriet om zijn vijfde kassei te winnen en zo alleen recordhouder te worden. Tot dertig kilometer van de finish leek een vijfde zege van Boonen ook mogelijk maar toen een elitegroep met Greg Van Avermaet aanviel, miste hij de goede vlucht. De olympische kampioen trok met Zdenek Stybar en Sebastian Langeveld naar de Vélodrome en maakte het af in de sprint! Wat een climax en eindelijk dat eerste Monument voor Van Avermaet. Boonen werd uiteindelijk dertiende...

Al van voor de start was het al Boonen wat de klok sloeg. Iedereen wilde een glimp opvangen van de ster en een laatste quote opvangen. “Laat de koers nu maar beginnen, er is al genoeg gepraat. Ik hoop dat de mensen zich gaan amuseren, dat is het belangrijkste”, klonk het gretig.

Snelle start, lang wachten op vlucht van de dag

Wegens de rugwind en het stralende zomerweer werd de start met een kwartier verlaat. Terecht, zo bleek toen om 11u22 het startschot werd gegeven in Compiègne: de renners schoten als gekken uit de startblokken. We kregen traditioneel een spervuur aan demarrages, ondermeer Edward Theuns (Trek) Kenneth Vanbilsen (Cofidis) probeerden een vlucht op te zetten, maar het peloton liet niet begaan. Na één uur koers stond meer dan 50 kilometer op de teller. Dan was het de beurt aan Michael Morkov (Astana) en Frederik Backaert (Wanty) maar opnieuw tevergeefs. Pas vlak voor de eerste kasseistrook in Troisvilles - Inchy (***) na een kleine 100 kilometer koers geraakte de vlucht van de dag weg. Met Jelle Wallays (Lotto) zat er ook een Belg bij, hij trok op avontuur met Mickaël Delage (FDJ) en Yannick Martinez (Delko).

Naesen lek en opgave Terpstra

Helaas zijn valpartijen en lekke banden schering en inslag (bekijk hier het overzicht van de pech in deze editie). Oliver Naesen (AG2R) was vertrokken met amper 3,5 bar druk in de banden maar was ook het eerste belangrijkste slachtoffer met een lekke band. Na Vertain - Saint-Martin-sur-Écaillon (***) was het de beurt aan Ian Stannard (Team Sky). Op 118 kilometer van de streep kwam echter ook ex-winnaar Niki Terpstra zwaar ten val en de Nederlander zou later zelfs opgeven, waardoor Quick Step en Tom Boonen al vroeg een belangrijke pion verloren. Boonen zelf reed steeds goed omringd vooraan in het peloton.

Foto: AFP

Ondertussen had zijn ex-ploegmaat Stijn Vandenbergh (AG2R) de sprong naar de twee overgebleven koplopers Wallays en Delage gemaakt en onder zijn impuls kreeg de vlucht een nieuwe impuls.

Van Avermaet zonder fiets, Boonen schudt aan de boom

In de lange sprint op weg naar het Bos van Wallers, de eerste strook van vijf sterren, stond Greg Van Avermaet (BMC) plots aan de kant met een kapotte fiets. Gelukkig voor de olympische kampioen stond er net iemand langs de kant met een reservefiets maar helaas voor hem schudde Boonen net dan een eerste keer aan de boom.

In het Bos zelf trok Matteo Trentin fors door in dienst van Boonen, die attent volgde in het wiel van wereldkampioen Peter Sagan (Bora) en Jasper Stuyven (Trek). Guillaume Van Keirsbulck (Wanty) en Iljo Keisse (Quick Step) reden lek terwijl Van Avermaet nog steeds moest achtervolgen maar die zou na een moment van wapenstilstand onder de toppers na het Bos én een forse krachtinspanning vooraan toch weer kunnen aansluiten.

Foutje Boonen, Sagan aarzelt niet

Het Bos bezegelde wel het lot van de koplopers. Onder impuls van Sylvain Chavanel (Direct Energie) kon Jelle Wallays echter zijn vlucht nog wat verlengen. De twee profiteerden van een zeldzaam moment van rust in de koers om meteen een halve minuut te pakken.

Op secteur 17 (Hornaing - Wandignies ****) voerde Trek-Segafredo de forcing en Boonen liet zich zowaar verrassen: een man of twaalf reed weg en niemand van Quick Step Floors was mee. Stybar moest vol aan de bak maar net op dat moment trok Peter Sagan fors door. De wereldkampioen twijfeld niet en koos op 77 kilometer van de streep vol voor de aanval, Jasper Stuyven (Trek), Maciej Bodnar (Bora) en Daniel Oss (BMC) haakten hun wagonnetje aan. Toen Sagan echter lek reed, bleven echter enkel Stuyven en Oss alleen over. Twee superknechten plots in het offensief, in dienst van respectievelijk Degenkolb en Van Avermaet, en de twee pakten snel een halve minuut.

Quick Step moest iets rechtzetten maar was plots fel uitgedund en het was Boonen zelf die op de volgende strook de kop pakte. Dat Sagan vooraan werd weggeslagen, kwam hem érg goed uit...

Stybar muilkorft Sagan op Mons-en-Pévèle

Boonen had zijn lesje geleerd en trok zelf fors door op de volgende stroken. Sagan volgde echter telkens gezwind, net als Van Avermaet, Degenkolb en Alexander Kristoff (Katusha). Op de tussenstroken was het Stybar die de boel controleerde. Dimitri Claeys (Cofidis) en Gianni Moscon (Sky) en Jürgen Roelandts (Lotto) anticipeerden door weg te springen uit de groep met favorieten en zo zouden we vijf koplopers krijgen.

Het was echter wachten op de volgende strook van vijf sterren: het Stuyven-Oss begon met driekwart minuut aan de legendarische Mons-en-Pévèle op iets minder dan 50 km van de velodroom in Roubaix.

In de groep met favorieten begon Stybar als eerste maar werd al snel voorbij gestoken door een ontketende Sagan. Boonen zat wat verderop en dat leek de wereldkampioen maar al te goed te beseffen. Een beresterke Stybar beet zich als een ware superknecht echter vast in het wiel, waardoor alles samen bleef. Boonen kreeg zo de schifting waar hij op hoopte.

Sagan met pech, Van Avermaet in een zetel en Boonen plots afwezig

Net nà de gevreesde Mons-en-Pévèle nam Boonen zelf over samen met Jens Keukeleire (Scott) en deze keer moest Sagan na zijn krachtinspanning op de kasseien meteen weer in het defensief. Dat lukte maar door deze versnelling werden de koplopers weer gegrepen en werden mannen als Kristoff, Stannard en Rowe overboord gekieperd.

Oss trok opnieuw in de aanval waardoor Van Avermaet zich kon beperken tot volgen. Stybar had werk genoeg door aanvallen van Roelandst en Sebastian Langeveld (Cannondale) te counteren. Toen ook Sagan achter de Tsjech sprong, was het alle hens aan dek bij Van Avermaet, Degenkolb en Boonen. Maar uitgerekend op de strook van Templeuve, waar het Boonen-fandorp stond aan de Moulin-de-Vertain, reed Sagan lek waardoor de wereldkampioen wegviel...

Boonen was een belangrijke concurrent kwijt maar was zelf niet mee toen Van Avermaet, Moscon en Stuyven wél de sprong naar Stybar-Roelandst-Langeveld maakten. De olympische kampioen red attent en belandde zo in een zetel achter zijn ploegmaat Oss.

Van Avermaet op Carrefour de l’Arbre, Boonen in achtervolging

Sagan belandde snel weer in het groepje-Boonen, dat even later zou uitgroeien tot een heus peloton dat op een halve minuut volgde achter de groep-Van Avermaet. De veer van de wereldkampioen leek echter gebroken.

Vluchter Oss werd vooraan ingerekend maar perste nog het laatste restje energie uit zijn Italiaanse lijf in dienst van Van Avermaet. Op Camphin-en-Pévèle (****) probeerde Boonen nog wel maar hij geraakt niet weg bij de achtervolgers en op Carrefour de l’Arbre (de laatste vijfsterren-strook) trok Van Avermaet alle registers open. Langeveld en Stybar lieten echter niet begaan. Vooraan nam de Tsjech vol over, terwijl Boonen op een halve minuut achter hem de forcing voerde bij de achtervolgers terwijl Naesen en Degenkolb in zijn wiel plakten.

Boonen zeker niet, wie dan wel?

Met Boonen nog steeds in een kansrijke positie achter hem, werkte Stybar in de laatste vijftien kilometer vooraan niet meer mee. Van Avermaet en Langeveld moesten dus met z’n tweetjes de 45 seconden bonus op de groep-Boonen verdedigen. Dat lukte en op de strook van Hem (***) moest Boonen zijn kansen op een vijfde kassei begraven...

Van Avermaet, Langeveld en Stybar stevenden in een rotvaart af op de Vélodrome en zouden onder elkaar uitmaken wie deze legendarische editie zou winnen. Op vier kilometer van de streep demarreerde Stybar maar Van Avermaet remonteerde de Tsjech op indrukwekkende wijze. Er werd dus gesprint op de legendarische piste.

Van Avermaet dwong Stybar naar de kop en plots kwamen Stuyven en Moscon aansluiten. Stybar begon van ver maar Van Avermaet won.

Uitslag:

1. Van Avermaet

2. Stybar

(later meer)