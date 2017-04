Gemeente hult zich een week lang in stilte

Essen - Kijken in het donker, luisteren in stilte, horen zonder licht en zien zonder lawaai. Dat zijn de ingrediënten van Klapstop, een project van vzw Kobie rond lichtvervuiling en geluidshinder dat tijdens het afgelopen weekend startte.

Kobie staat voor Kom Bijeen In Essen. “Klapstop is de opvolger van Badstop”, zegt medewerker Johan Buysen. “Iedereen herinnert zich nog wel het culturele evenement dat we organiseerden in het leegstaande zwembad van Essen, vlak voor de afbraak. Dit keer pakken we uit met een nieuw project rond stilte en lawaai, licht en donker. De impact van te veel licht en te veel geluid wordt te vaak onderschat. Met dit project willen we de problematiek van lichtvervuiling en geluidshinder ter sprake brengen. Dat er een groeiend tekort is aan stille plekken vinden velen met ons, maar ook donkere plaatsen om tot rust te komen zijn belangrijk.”

Nog tot 15 april brengt Klapstop evenementen voor zowel jong als oud. Elke dag is er wel iets te doen. “Alles wordt gecentraliseerd rond zes containers die een plek hebben gekregen in zes verschillende wijken in Essen en waarin activiteiten plaatsvinden”, zegt Buysen. “Zo kon je dit weekend al een fietstocht maken langs de zes containers, deelnemen aan tai chi of genieten van een beiaardconcert. Vandaag en morgen kunnen jongeren tussen 10 en 15 jaar een animatiefilm maken met heel bijzonder licht en geluid. Afspraak in het jeugdatelier vanaf 10u. Morgen geeft accordeonvereniging Hoger Streven ook een concert in licht en donker aan de container aan het Heuvelplein en woensdag aan de container bij wijk Statie. Donderdag brengt het Essens Jeugd Atelier (EJA) poppenkast over een magisch lichtje. Er zijn voorstellingen om 13.30, 15 en 16.30u aan de container in Wildert. ’s Avonds is er een avondgeluidentocht, die om 20u start op het Sint-Jansplein. De apotheose van Klapstop vindt plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 april. Dan kun je in het Paviljoen bijna non-stop deelnemen aan ademsessies, natuurfotografie, poëzieworkshops, beeldende kunst voor volwassenen, blind kleien, kinderyoga en kun je ook even verblijven in een silent box.”

Wie een time-out van een nacht of een stille vakantie vlak bij huis wil, kan exotisch logeren op de stille camping. “Zeven nachten staan er vier units klaar om gasten te ontvangen”, zegt Johan Buysen. “De enige luxe is de stilte van een bos midden in een dorp en een lekker ontbijt dat wij onze gasten aanbieden.”

Het volledige programma vindt u op de website van Essen of de Facebookpagina van Klapstop