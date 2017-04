Belgisch koningshuis betuigt medeleven aan koning Carl Gustaf

Brussel - Het Belgische koningshuis heeft zondag zijn medeleven aan de Zweedse koning Carl Gustaf overgemaakt, na de aanslag die in Stockholm aan vier mensen het leven had gekost. Dat heeft het paleis via Twitter meegedeeld.

“Net zijne majesteit koning Carl Gustaf gebeld om ons medeleven te betuigen. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en gewonden van #StockholmAttack”, zo vermeldt het bericht dat op het officiële twitteracount van het paleis werd geplaatst.

Net ZM Koning Carl Gustav gebeld om ons medeleven te betuigen. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en gewonden van #StockholmAttack — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 9 april 2017

Vrijdagnamiddag was de bestuurder van een vrachtwagen ingereden op voetgangers in een winkelstraat in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Een van de slachtoffers is een Belgische vrouw uit Lembeek (Halle).