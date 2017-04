Belgisch slachtoffer aanslag is 31-jarige vrouw uit Lembeek (Halle): “Als je gezicht op slachtoffer kan plakken is nog vreselijker”

Halle - Het Belgisch slachtoffer van de aanslag met een vrachtwagen afgelopen vrijdag in Stockholm is een 31-jarige vrouw uit Lembeek (Halle). Dat meldt burgemeester Dirk Pieters (CD&V) van Halle. “Ik ben zondagmorgen om 10 uur hierover gebriefd door de korpschef. Er is afgesproken dat er nog geen details gegeven worden over de identiteit van de vrouw. De familie is pas morgen bereid om te praten”, aldus Pieters.

“De vrouw was hoogstwaarschijnlijk op citytrip in Stockholm. Ik ken haar niet persoonlijk, maar heb haar wel al een aantal keren ontmoet. Haar ouders ken ik wel zeer goed. Het zijn heel fijne mensen, die lange tijd in Halle gewoond hebben en hier nog altijd zeer actief zijn”, aldus Pieters die zwaar geschokt zegt te zijn door het nieuws. “Ik ben bij elke aanslag geschokt, maar als je op een slachtoffer een gezicht kan plakken en haar ouders persoonlijk goed kent, is het allemaal nog veel vreselijker”, aldus de Halse burgemeester.

Halle gaat de volgende dagen overleggen met de familie van het slachtoffer over welke wenselijke en doenbare initiatieven de stad kan nemen om haar solidariteit te betuigen. “De vrouw is van Lembeek. Naar aanleiding van het paasfeest worden nu zondag in Lembeek weer van alle festiviteiten georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Sint-Veroonmars. Het is ondenkbaar dat we dan niet zouden stilstaan bij dit gebeuren. Concrete initiatieven zijn er echter nog niet”, aldus Pieters.