Ook dit is Parijs-Roubaix: Boonen verliest belangrijke pion, Naesen voor de derde keer opgehouden

Valpartijen, ze horen helaas ook bij het vaste beeld van Parijs-Roubaix. Het peloton ging als een gek tekeer tijdens de eerste uren van de Helleklassieker, en naarmate de kasseien naderden, had dat valpartijen tot gevolg. Het grootste slachtoffer is ex-winnaar Niki Terpstra, die na een zware val moest opgeven. Hieronder een overzicht van alle valpartijen en materiaalproblemen.

Volg hier Parijs-Roubaix live.

Luke Durbridge: nog voor de eerste kasseien ging de Australische hardrijder onderuit.

Strook 29: Troisvilles-Inchy

Jens Debusschere: de voormalige Belgische kampioen had de twijfelachtige eer om dit jaar als eerste man lek te rijden op de kasseien. Dat gebeurde op de eerste kasseistrook, Troisvilles-Inchy.

Mitchell Docker: de luitenant van Hayman en Durbridge leed net zoals Debuscchere lek op de eerste kasseien van de dag.

Strook 28: Viesly-Quiévy

Oliver Naesen: na zijn val van vorige week lag één van de schaduwfavorieten opnieuw op de grond. Hij maakte een spectaculaire koprol en belandde in de berm.

Énorme chute dans le peloton ! Naesen impliqué ! / Huge crash in the middle of the bunch ! Naesen is down !#ParisRoubaix pic.twitter.com/Z6AZaPAr6Y