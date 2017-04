Dit is de populairste nagellak, volgens Pinterest

Nu de winter definitief voorbij lijkt, is het hoog tijd om die donkere nagellaktinten opnieuw een seizoen lang op te bergen en nieuwe zomerkleurtjes in huis te halen of uit je voorraadkast uit te diepen. Pinterest onthulde alvast de populairste nagellak voor het komende seizoen.

De populairste nagellak die de afgelopen maanden het vaakst gepind werd op Pinterest is een subtiele roze nagellak van het merk Essie. Heel verrassend is dit niet. Vorig jaar werd een soortgelijke tint rond dezelfde periode ook het vaakst gedeeld op de sociale netwerksite.

De donkerpaarse tinten die enkele maanden geleden nog zo frequent op Pinterest werden gedeeld, worden nu tot 170% minder keer gepind, net zoals oogschaduw en lipsticks in dezelfde tinten.

(Foto's: Pinterest/ The Beauty Look Book en Nails by IC)