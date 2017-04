Pieter Serry mist Ardennenklassiekers met sleutelbeenbreuk

Brussel - Quick-Step Floors zal de komende weken niet kunnen rekenen op Pieter Serry. Dat maakte het team zaterdag bekend op haar website. Serry viel op training op de Côte de Wanne en liep daarbij een linkersleutelbeenbreuk op.

“Pieter Serry zal de Ardennenklassiekers aan zich voorbij moeten laten gaan nadat hij vandaag op training een blessure opliep”, liet Quick-Step weten in een persbericht. “Pieter was op dat moment aan het trainen voor Luik-Bastenaken-Luik.”

De 28-jarige Serry werd vervolgens naar het ziekenhuis in Herentals gebracht, waar een sleutelbeenbreuk werd vastgesteld. Het is nog niet bekend wanneer Serry terug in het peloton te zien zal zijn.