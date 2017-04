Bestelwagen 2817 kilo te zwaar geladen: 2800 euro boete

Mechelen / Heffen / Sint-Amands - De verkeerspolitie heeft op de rotonde met de Koning Boudewijnlaan in Heffen (Mechelen) een overladen bestelwagen aan de kant gezet. Het voertuig woog 2817 kilogram te zwaar, waardoor er onmiddellijk een boete van 2800 euro werd geïnd.

Een ploeg merkte de bestelwagen vrijdagmorgen omstreeks 10u op. Het voertuig schommelde zwaar door zijn vering. Normaal mocht het maar 3,5 ton wegen, met een laadvermogen van maximum 360 kilogram. Uit de controle bleek de bestelwagen 2817 kilo meer te wegen dan toegelaten.

De 34-jarige chauffeur was er bij zijn werkgever in Sint-Amands mee vertrokken om te leveren bij frituren en snackbars in Mechelen en Brussel. De politie stelde twee inbreuken vast: de zware overlading op de maximaal toegelaten massa, ook op de achteras. “Een zodanig overgewicht wil zeggen dat de remafstand aanzienlijk toeneemt, los van het feit dat de remmen niet voorzien zijn voor zulk zwaar transport”, stelt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek.

De eigenaar moet zijn bestelwagen ook opnieuw naar de keuring, want die is door de inbreuken vervallen. De producten moesten dus ter plaatse overgeladen worden in een ander voertuig.