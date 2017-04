De “echte Tarzan” werd niet door apen opgevoed, maar de ware toedracht is veel erger

Het meisje dat enkele dagen geleden gevonden werd in de Indische bossen werd niet opgevoed door apen, ondanks het feit dat ze er wel mee samenleefde. Het meisje was niet in staat te spreken of te wandelen, maar was wel erg op haar gemak tussen de apen, die haar ook beschermden. De autoriteiten geloven nu dat het meisje door haar ouders werd achtergelaten.

Het meisje werd ontdekt door rangers die de wouden in Noord-India waar het meisje gevonden werd, regelmatig verkennen. “Toen we haar probeerde te redden, werden we weggejaagd door de apen”, vertelde een van hen.

De autoriteiten achten het echter onmogelijk dat een meisje jarenlang onontdekt had kunnen opgroeien in het bos, omdat er zo vaak gepatrouilleerd wordt door allerlei rangers. “Het is onmogelijk dat geen van onze personeelsleden of geen van de honderden camera’s haar opgemerkt hebben”, klinkt het in een mededeling.

De dokter die het meisje behandelde na haar ontdekking, dr. DK Singh, verklaarde aan The Guardian dat: “In India, mensen niet houden van een vrouwelijk kind en ze is mentaal zwak, dus dat is meer bewijs dat ze daar werd achtergelaten.”

Sinds ze werd opgenomen, heeft het meisje weer leren rechtopstaan en wandelen en eet ze vast voedsel. Die snelle verbetering in haar toestand wijst erop dat ze door mensen werd opgevoed volgens de dokters. “Ze is nog steeds niet in staat om te praten, maar begrijpt alles wat je zegt en lacht zelfs”, aldus dokter Singh.

Ondertussen blijft de politie verwoed zoeken naar haar ouders, maar die hebben ze vooralsnog niet gevonden.