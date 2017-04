Ier Edward Dunbar wint Ronde bij de beloften: “Getipt door Eddy Merckx”

Geen Belgische zege in de ronde van Vlaanderen voor beloften. De 20-jarige Edward Dunbar zorgde voor de eerste Ierse overwinning in Vlaanderens Mooiste bij de U23.

Dunbar versnelde op dertig kilometer voor de streep in het gezelschap van de Fransman Alexys Brunel. Beiden reden snel een voorsprong van meer dan één minuut bij elkaar maar op de Eikenberg, op vijftien kilometer van de streep, ging het voor de Ier nog niet snel genoeg. Hij liet zijn Franse gezel in de steek en stormde in zijn eentje op de meet af. Voordien viel er weinig te beleven. De grote groep dunde maar met mondjesmaat uit tot Dunbar en Brunel de wedstrijd deden ontploffen. “Ik volg Edward al vanbij de junioren” vertelde Kurt Bogaerts na afloop. Onze landgenoot is al ettelijke jaren ploegleider bij de Ierse federatie in de Vlaamse wedstrijden. “Die jongen kende een moeilijke jeugd en verloor zijn vader op jonge leeftijd. Toen hij wou beginnen koersen hebben we hem bij de junioren een fiets gegeven. En toen hij in een wedstrijd bij de Coupe des Nations sterk uithaalde werd hij opgemerkt door Eddy Merckx die toevallig aanwezig was. Die tipte zijn zoon Axel die ploegleider is bij het Amerikaanse beloftenteam Axeon Hagens Berman. En daar zit hij nu al voor het tweede jaar. Hij wordt er uitstekend omringd. Nu wordt ook wel duidelijk dat hij mag doorgaan als een groot wielertalent. We gaan nog van hem horen”. Jasper Philipsen eindigde knap tweede. Opvallend, vorige week eindigden Dunbar en Philipsen in het eindklassement van de Triptyque Monts et Chateaux in de omgekeerde volgorde.

De tweede plaats van Jasper Philipsen werd op applaus onthaald. De negentienjarige eerstejaarsbelofte uit Ham zette de spurt van een achtervolgende groep vlotjes naar zijn hand. “Toen Dunbar demarreerde zat er echt wel scherpte op zijn poging. Het was moeilijk om er op mijn eentje achterna te gaan. Nadien keken we teveel naar elkaar en dat liet de Ier en de Fransman toe om verder uit te lopen. Maar als je zo’n straf nummer tot het einde kan uitzingen, ben je zondermeer de verdiende winnaar. Ik heb dan maar gegokt op mijn spurt. Ik ben tevreden met de tweede plaats. Ik had nooit verwacht dat ik als één van de jongste renners van het deelnemersveld al meteen zo dicht zou eindigen”.