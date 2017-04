Pearl Jam betreedt Rock’n Roll Hall of Fame met opmerkelijke oproep tot activisme

Van Vietnam tot Trump: op een concert naar aanleiding van hun toetreding tot de befaamde Rock & Roll Hall of Fame hebben zowel de sixties-folklegende Joan Baez als de iconische grungeband Pearl Jam de nieuwe generatie opgeroepen tot engagement en activisme.

De nieuwe lichting van de Rock & Roll Hall of Fame werd vrijdag geëerd in het New Yorkse Barclays Center. Frontman Eddie Vedder van Pearl Jam brak een lans voor de strijd tegen klimaatverandering. “We mogen niet de generatie worden waarvan de geschiedenis zich later zal afvragen: waarom hebben ze niet alles gedaan wat mogelijk is om deze crisis te stoppen, de belangrijkste van ons tijdperk”, aldus Vedder, die het publiek voorhield dat klimaatverandering geen “fake news” is.

Voor de gelegenheid had Pearl Jam de vijf drummers samengebracht die in de loop der jaren bij de band hebben gespeeld. Zo gebeurde het dat de originele drummer Dave Krusen voor het eerst in een kwarteeuw met Pearl Jam op een podium stond. Het publiek werd ook op andere extraatjes getrakteerd. Zo speelde Lenny Kravitz een set ter ere van de vorig jaar overleden Prince. Electric Light Orchestra richtte dan weer de schijnwerpers op Chuck Berry met een versie van diens “Roll over Beethoven”.

Ook Joan Baez had nog niets van haar engagement verloren. De intussen 76-jarige folkzangeres erkende dat de nieuwe generatie haar muziek niet kent, maar ze herinnerde eraan dat ze in de sixties steeds “de waarheid heeft gezegd”, over de oorlog in Vietnam en de strijd voor burgerrechten. Baez verhakkelde quotes van Donald Trump met het welkomsgedicht voor migranten op het Vrijheidsbeeld en bracht “Deportees” van Woody Guthrie, een ode van de illustere folkzanger aan Mexicaanse arbeiders.

Behalve Pearl Jam en Joan Baez treedt ook Tupac Shakur dit jaar toe tot de Hall of Fame. Snoop Dogg hield een lofrede voor de hiphoplegende die in 1996 op 25-jarige leeftijd werd neergeschoten. Ook Electric Light Orchestra, Journey, Yes en Nile Rodgers worden dit jaar opgenomen in het museum in Cleveland dat is gewijd aan de meest invloedrijke artiesten. Zangers, muzikanten en producers moeten minstens 25 jaar in het vak zitten vooraleer ze aanspraak kunnen maken op een plaatsje. Een expertenpanel kiest elk jaar een aantal gelukkigen.