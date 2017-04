Ruiters brengen laatste groet aan overleden amazone Jelle Mentens

Zestien paarden van ruiterclub ‘De Moedige Dravers’ uit Meldert bij Lummen hebben zaterdag een erehaag gevormd bij de afscheidsplechtigheid van de 31-jarige Jelle Mentens. De jonge amazone uit Lummen kwam afgelopen zondag om het leven toen ze een zware val maakte tijdens een sprong op het crosscountry parkoers in Vechmaal.

Aan het Hasseltse crematorium liep haar eigen paard Ganthe voorop bij de begrafenisstoet. De aula van het crematorium zat afgeladen vol.

“Onwaarschijnlijk dat we hier samen staan”, zuchtten de leden van LRV De Eburon uit Vechmaal, de organisatoren van de springwedstrijd waar Jelle om het leven kwam. Zij zakten met een ruime delegatie naar Hasselt af.

“We zitten al de hele week in zak en as. Het had zo een mooi feest moeten zijn en dan gebeurt dit. Een drama voor Jelle en haar familie, dat we hier staan is een schrale troost.”