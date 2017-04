Oliver Naesen blaakt van zelfvertrouwen voor Parijs-Roubaix

Oliver Naesen (AG2R) kijkt uit naar een glansprestatie in Parijs-Roubaix. De derde van de E3 Harelbeke kon zijn kansen niet verdedigen in de Ronde van Vlaanderen door een valpartij met Peter Sagan en Greg Van Avermaet.

“Er zijn maar vier renners beter dan mij in Parijs-Roubaix”, liet Oliver Naesen begin deze week optekenen bij TV Oost. Een uitspraak waar hij daags voor Parijs-Roubaix nog altijd achter staat. “Peter Sagan, John Degenkolb, Tom Boonen en Greg Van Avermaet staan een trapje hoger dan me”, zei hij. “Met die conditie die ik nu te pakken heb en de ervaring van de voorbije weken mag ik zeggen dat ik boven al die andere jongens in het peloton sta qua niveau. Dus ik ben ambitieus voor zondag. Natuurlijk weet ik ook wel dat ik Greg, John, Sagan of Tom er niet kan afrijden op Carrefour de l’Arbre. Maar als de puzzelstukken mooi in elkaar vallen, dan kan een mooi resultaat mogelijk zijn. Ik zou graag in de finale eindigen, met een groepje van vijf of tien en dan is veel mogelijk. Want ik denk ook niet dat ze me eraf zullen rijden op de kasseien. Ik moet volgen en mijn kans gaan. En hopen dat ik geen pech heb of niet te veel pech heb.”

Naesen ondervindt niet al te veel hinder meer van zijn val. “Mijn knie doet nog pijn als ik stap, maar tijdens het fietsen zelf voel ik me goed. Mijn conditie is nog altijd goed. Ik heb geen extra rust moeten nemen na die val en ik denk dat ik zondag een goed resultaat kan rijden. Hopelijk ergens tussen plaats vijf en tien. Al ligt er wel niemand wakker van een negende stek.”