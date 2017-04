Sarah (34) opent dit voorjaar Mechelse stadsboerderij

Mechelen - Sarah Benn (34) is druk bezig met de inrichting van haar stadsboerderij in Mechelen. De Stadskiem moet nog dit voorjaar de deuren openen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 104. “Kiemen staan centraal”, zegt ze.

De Mechelse was al in heel wat sectoren werkzaam, van de bouw tot de horeca. Maar het is tijdens een wereldreis dat ze op het idee kwam voor haar project. “Toen we in Nieuw-Zeeland waren, bleek vers eten daar heel duur te zijn. Om toch gezond te eten, zijn we kiemen beginnen kweken. In een chocopot, in de auto waar wij mee op rondreis waren. Die alfalfa kiemen legden we dan op onze boterham”, blikt Sarah terug.

Het zijn die kiemgroenten die ze ook gaat kweken in haar stadsboerderij. “Bij onze terugkeer had ik geen werk. Gaandeweg is mijn interesse gegroeid van kiemen kweken naar kiemgroenten kweken . Daaruit is het plan gegroeid voor deze stadsboerderij. Er is voorlopig niemand die dit zo kleinschalig doet. Meestal zijn het grote fabrikanten die kiemgroenten kweken”, zegt Sarah.

"Weinig mensen weten hoe voedzaam kiemen zijn"

Met De Stadskiem brengt ze dus een origineel project naar de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De plek waar wel meer jonge ondernemers met een zaak zijn gestart. “Weinig mensen weten hoe voedzaam kiemen zijn, en ze zijn nog eens supergezond ook. Er zijn eigenlijk ontzettend veel variëteiten die je kan kweken. Dat is helemaal niet gekend, ook niet welke toegevoegde voedingswaarde ze bieden”, vertelt Sarah.

Kiemgroenten zeggen de meeste mensen op het eerste gezicht misschien weinig, maar tuinkers kent iedereen. Uit kiemen kan je overigens veel groenten kweken. “Broccoli, wortel, erwtenscheuten of komkommerkruid bijvoorbeeld, maar ook mosterd. Het gaat om microversies van de volgroeide plant, maar soms zijn ze tot twintig keer voedzamer dan de volwassen plant”, zegt de zaakvoerster.

http://destadskiem.be