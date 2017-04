België schort luchtoperaties boven Syrië op

Na de Amerikaanse raketaanval op een luchtmachtbasis van het Syrische leger schort België tot nader order alle luchtoperaties boven Syrië op, zo is uit militaire bron vernomen.

De Belgische operaties tegen Islamitische Staat “zijn opgeschort tot nader order”, zo deelde een woordvoerder van het ministerie van Defensie mee aan Belga. Hij kon niet aangeven hoe lang de operaties worden opgeschort in het Syrische luchtruim, waar zowel vliegtuigen van het regime van president Bashar al-Assad, van zijn Russische bondgenoot en van een coalitie onder leiding van de Verenigde Staten actief zijn.

Na de Amerikaanse aanval op de luchtmachtbasis van Shayrat had Rusland vrijdag het luchtruimakkoord met de Verenigde Staten geschorst. Dat akkoord hadden de twee grootmachten in 2015 gesloten om ongelukken boven Syrië te vermijden.

Vrijdagochtend had het Amerikaanse leger vanop de Middellandse Zee 59 Tomahawks afgevuurd op de luchtmachtbasis. De Amerikaanse aanval, de eerste tegen het Syrische regeringsleger sinds het begin van de oorlog, gold als een vergelding voor de vermoedelijke gifgasaanval die het Syrische leger eerder in de week zou hebben uitgevoerd in de provincie Idlib. Daarbij waren 86 mensen om het leven gekomen.