Ranst - De nieuwe fotozoektocht door Ranst is klaar.

Op zoek naar de antwoorden zullen ook de Ranstenaren opkijken van het aantal mooie straten en pleintjes die ze op deze zoektocht aandoen. De antwoorden op de talrijke vragen moeten tegen 1 oktober gegeven zijn. De tocht is 26.5 km lang en de brochure kost 5 euro. Ze is te koop in het gemeentehuis en bij een aantal zelfstandigen in de gemeente. Zoals elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen.

http://www.ranst.be