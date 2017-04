Vuurtje stook zorgt voor zwarte rookpluim

Mechelen - De brandweer moest zaterdagmiddag uitrukken naar een zijstraatje van de Leuvensesteenweg in Muizen (Mechelen). Daar was het verbranden van afval even uit de hand gelopen.

Met de brand ging een rookpluim gepaard die ook te zien was in dierenpark Planckendael. “Bij het verbranden van afval was het vuur ongewild overgeslagen op plastic materiaal, dat voor de rookpluim zorgde”, zegt kapitein Chris Serneels van de hulpverleningszone Rivierenland.

Het brandje was snel onder controle. Meteen erna kreeg de brandweerpost Mechelen nog een oproep voor het reinigen van een wegdek.