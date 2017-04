Zo maakt deze vrouw haar man duidelijk dat hij haar niet voor lief moet nemen

Een seksistisch grapje van haar man zette een onbekende vrouw ertoe aan om op hilarische wijze wraak te nemen. Haar echgenoot noemde haar schertsend de "sandwichmaker" waarop zij een leuke verrassing voor manlief voorzag en ze zijn boterham onder handen nam. Hij kon de grap met de verpakte kaas ook best appreciëren en deelde vervolgens een foto van haar actie op sociale media.

In deze moderne tijden zijn er blijkbaar nog steeds vrouwen die 's morgens liefdevol de boterhammen van hun man smeren. Maar hoewel deze vrouwen dit vooroorlogse ritueel blijven uitvoeren, laten ze zeker niet willoos over zich heenlopen. Een onbekende vrouw haalde immers een poets uit met haar man, nadat hij haar de "sandwichmaker" had genoemd, waaruit we kunnen afleiden dat dit haar toch niet echt zinde.

De vrouw maakte daarna doelbewust opnieuw de lunchdoos van haar man klaar, maar "vergat" daarbij wel één iets. Dat ontdekte de man pas nadat hij een flinke beet in zijn boterham nam. Ze liet zijn plakje kaas in de doorzichtige verpakking zitten en schreef daarop: "Geen spijt". De man postte twee foto's op zijn sociale media. Wie hij precies is, is onduidelijk. Zijn post werd onder de naam vollkommenes geplaatst.