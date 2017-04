Lidl in Paalstraat nog dit jaar klaar

Schoten - In de Paalstraat ging in november al de nieuwe Aldi open. Eind dit jaar wil ook Lidl er het lintje van haar nieuwe vestiging doorknippen. Nauwelijks 200 meter verder is er al langer een grote Colruyt. Zelfs op wandelafstand krijgt de consument straks veel keuze in Bloemendaal.

Lidl is al enkele jaren gevestigd in de voormalige Covee langs het kanaal Dessel-Schoten in de Zaatstraat. Maar de winkel moet er weg om plaats te maken voor het nieuwe woonproject Aan de Vaart van Mevacom. De projectontwikkelaar uit Deurne wil er tweehonderd woningen neerzetten.

Terugkeren naar de oorspronkelijke site van Lidl in het bedrijvenpark Bloemendaal kon niet omwille van stedenbouwkundige beperkingen en dus kocht de Duitse supermarktketen gronden aan tussen de Kopstraat en Paalstraat. Daar verhuisde onlangs onder meer juwelenmaker Boschmans.

De gemeente verleende een bouwvergunning en de sloopwerken zijn volop bezig. Van het in de volksmond als ‘goudfabriekje’ bekende juwelenatelier aan de zijde Kopstraat staat al niets meer overeind.

“Het nieuwe filiaal zal groter zijn dan het huidige en iets meer dan 1.400 vierkante meter aan winkeloppervlakte tellen”, zegt Lidl-woordvoerder Isabelle Colbrandt. “Deze winkel, met inrit via de Paalstraat, zal achter een nieuw te bouwen huizenrij komen. Ook die huizen zal Lidl bouwen. De bestaande Lidl blijft open tot de nieuwe hopelijk nog eind dit jaar zal opengaan.”

Sociale appartementen

De geplande woningen worden sociale appartementen. Net zoals bij ‘buur’ Aldi worden die ook vooraan gebouwd en zal de supermarkt zich meer achterin bevinden.

Of het een bewuste keuze is van Lidl om zich pal naast de grote concurrent te vestigen? “Wij gaan uit van meerdere factoren om een nieuwe locatie te bepalen: potentieel, de oppervlakte van het terrein, de mobiliteit en bereikbaarheid en het overleg met de gemeente. In dit geval is de locatie in de Paalstraat de beste optie gebleken”, aldus woordvoerster Isabelle Colbrandt.