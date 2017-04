Daarom zet fotografe moeders die kinderen voeden in de kijker

Het debat over borstvoeding of flessenvoeding voor baby's inspireerde de fotografe én mama Mikaela Bodkin tot een fotoreeks over dit thema. De fotografe uit Londen haalde moeders voor haar camera die hun baby's voeden en hoopt daarmee te benadrukken dat het niet uitmaakt welke keuze moeders nemen om hun kind te voeden. Hun individuele keuze is de enige juiste keuze voor hen.

Mikaela Bodkin wilde als moeder en fotografe met haar fotoreeks 'Fed is Best' een duidelijk statement maken. Ze wil namelijk zowel moeders die kiezen voor borstvoeding als voor flessenvoeding in de kijker plaatsen, omdat de momenten waarop je een kind voedt nu eenmaal prachtige momenten zijn die je voor altijd moet koesteren, ongeacht de manier waarop je dat doet.

"Ik heb foto's van mezelf als baby terwijl mijn moeder me een flesje geeft en die bezorgen me keer op keer een fantastisch gevoel," vertelt Mikaela Bodkin aan de Britse krant The Huffington Post. Met deze reeks, die nog steeds verder loopt, hoopt ze moeders ook een ruggensteuntje te geven, zodat ze zich goed voelen bij de keuze die zij zelf willen nemen.