“Opnieuw vliegtuigen opgestegen vanop door VS aangevallen Syrische basis”

Syrische legervliegtuigen zijn gisteravond vertrokken vanop de vliegbasis Shayrat om luchtaanvallen uit te voeren. Dat zegt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Het kostte wel moeite om de vliegtuigen in de lucht te krijgen.

De toestellen voerden volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Observatorium aanvallen uit op gebieden in het oosten van de stad Homs, die in handen is van de rebellen.

Vanop Amerikaanse oorlogsschepen werden donderdagnacht tientallen raketten afgevuurd op Shayrat. Daarbij zouden zeker acht mensen omgekomen zijn. Hoe zwaar de basis getroffen werd, is nog steeds onduidelijk, maar volgens het Observatorium deed het Syrische leger ‘het onmogelijke’ om de vliegtuigen te kunnen laten vertrekken.