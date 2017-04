Big in Boechout belooft muzikale ontdekkingen voor fijnproevers

Boechout - Organisatoren Peter Janssens (47) en Marek Haladyn (45) uit Boechout presenteren op 22 april opnieuw muzikaal vuurwerk in Theater Vooruit. Dan staat er de derde editie van Big In Boechout op het programma.

“Voor ons geen bekende headliners, dj’s of grote publiekstrekkers”, steken Peter Janssens en Marek Haladyn van wal. “Wij concentreren ons op artiesten die zich net onder de muzikale radar bevinden en die klaar staan om de sprong naar een groter publiek te maken.”

Big in Boechout richt zich dan ook op fijnproevers met een gezonde drang naar muzikale ontdekkingen. “En die zullen er op 22 april in overvloed zijn”, belooft Janssens. Om in aanmerking te komen voor een plaats op de affiche, moesten geïnteresseerde bands zich kenbaar maken via de Facebookpagina van de organisatoren. “De respons was overweldigend”, vertelt Haladyn. “Ruim dertig bands stelden zich kandidaat." Na een kritische selectie hielden de organisatoren zeven bands over.

De bands tonen hun kunnen op twee podia. “In de grote zaal hebben we onze Garage voor het iets ruigere werk”, legt Janssens uit. “In de kleine zaal staat onze ­Living, voor meer intieme en akoestische sets.”

Het duo heeft nog een verrassing in petto. “Vorig jaar hadden we ook nog de Kast. Die is dit jaar vervangen door een iets ander concept. Over het hoe en wat willen we nu nog niets kwijt. Dat onthullen we pas de avond zelf.”