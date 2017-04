Hamilton verovert polepositie in China, Vandoorne zestiende

Lewis Hamilton heeft de polepositie verovert voor de GP van China. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne start de GP van China morgen als zestiende. De kwalificatie werd vooral gekenmerkt door een stevige crash van Sauber-piloot Antonio Giovinazzi.

Het spektakel tijdens Q1 zat hem helemaal in de staart van de sessie. Antonio Giovinazzi, de vervanger van de geblesseerde Pascal Wehrlein, crashte immers bij het uitkomen van de laatste bocht. De Italiaan verloor de controle over zijn wagen en herleidde zijn Sauber-bolide tot schroot.

Giovinazzi walks away following his crash after Turn 16



Q2 slightly delayed as the track is cleared#ChineseGP #Quali ???? pic.twitter.com/8gtgAyxGC5 — Formula 1 (@F1) April 8, 2017

Enkele rijders waren nog onderweg om hun rondetijd te verbeteren, waaronder onze landgenoot Stoffel Vandoorne en Max Verstappen. Vandoorne sneuvelde door de rode vlag ten gevolge van de crash van Giovinazzi op een zestiende plaats terwijl Max Verstappen slechts negentiende werd. De voorspelde regen kan morgen beide heren van de lage landen eventueel vooruit helpen tijdens de race.

Giovinazzi kon zelf uit zijn gehavende wagen stappen en ging vervolgens voor een medische controle naar het medisch centrum op het circuit. Omdat de bandenmuur beschadigd was door de crash werd het begin van Q2 meermaals uitgesteld.

Minder spektakel tijdens het tweede deel van de kwalificatie. Beide Ferrari's bovenaan met Kimi Raikkonen die tijdens de kwalificatie al sneller was dan het ronderecord dat Michael Schumacher in 2004 op het Shanghai International Circuit vestigde. Mercedes volgde op zo'n twee tienden van de Fin. Fernando Alonso, de teamgenoot van Stoffel Vandoorne, reed net als in Australië de dertiende tijd.

Raikkonen claims P1 in Q2 with the fastest lap ever recorded at Shanghai



1:32.181 = ??????#ChineseGP #Quali ???? pic.twitter.com/ae10xns0rp — Formula 1 (@F1) April 8, 2017

Bij aanvang van Q3 zagen we geen vrolijke gezichten bij Mercedes. Toto Wolff en Niki Lauda keken maar sip toen de strijd om de polepositie losbarstte. Even later liet Lewis Hamilton echter de voorlopige besttijd noteren. Sebastian Vettel was bijna twee tienden trager dan de Brit, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas meer dan drie tienden trager was. Raikkonen, die tijdens Q2 de snelste tijd reed, was zelfs zeven tienden trager en deed zijn beklag over de balans van de wagen.

Tijdens de tweede ultieme poging om een snelle ronde neer te zetten verbeterde Lewis Hamilton zijn besttijd met zo'n twee tienden. Teamgenoot Valtteri Bottas verbeterde eveneens zijn besttijd en claimde uiteindelijk de derde tijd. Sebastian Vettel was immers één duizendste van een seconde sneller dan Bottas. Morgen krijgen we dus een Mercedes en Ferrari op de eerste startrij. De GP van China gaat zondag om 8 uur Belgische tijd van start.

1. L. Hamilton Mercedes 01:33.333 01:32.406 01:31.678 13

2. S. Vettel Ferrari 01:33.078 01:32.391 01:31.864 15

3. V. Bottas Mercedes 01:33.684 01:32.552 01:31.865 14

4. K. Raikkonen Ferrari 01:33.341 01:32.181 01:32.140 15

5. D. Ricciardo Red Bull 01:34.041 01:33.546 01:33.033 12

6. F. Massa Williams 01:34.205 01:33.759 01:33.507 14

7. N. Hulkenberg Renault 01:34.453 01:33.636 01:33.580 16

8. S. Perez Force India 01:34.657 01:33.920 01:33.706 15

9. D. Kvyat Toro Rosso 01:34.440 01:34.034 01:33.719 17

10. L. Stroll Williams 01:33.986 01:34.090 01:34.220 18



11. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:34.567 01:34.150 11

12. K. Magnussen Haas 01:34.942 01:34.164 12

13. F. Alonso McLaren 01:34.499 01:34.372 11

14. M. Ericsson Sauber 01:34.892 01:35.046 15

15. A. Giovinazzi Ferrari 01:34.963 8



16. S. Vandoorne McLaren 01:35.023 6

17. R. Grosjean Haas 01:35.223 6

18. J. Palmer Renault 01:35.279 6

19. M. Verstappen Red Bull 01:35.433 7

20. E. Ocon Force India 01:35.496 8

