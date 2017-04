Vrachtwagen rijdt in op voetgangers in Stockholm: gearresteerde verdacht van “terroristisch misdrijf”

De man die werd aangehouden in verband met de aanval met een vrachtwagen in Stockholm, wordt verdacht van een terroristisch misdrijf. Dat heeft het Zweedse parket zaterdag bekendgemaakt.

De man werd vrijdagavond gearresteerd in Märsta, een klein voorstadje in het noorden van Stockholm. Volgens de krant Aftonbladet zou het gaan om een Oezbeek van 39 jaar.

De man wordt verdacht “op waarschijnlijke gronden”, de zwaarste van de twee categorieën waaronder een verdachte in Zweden kan vallen.

De lokale Zweedse media berichtten dat er een tweede man zou zijn aangehouden in het dossier, in een buitenwijk van Stockholm. Politiebronnen verklaarden aan de openbare omroep SVT, dat er mogelijk een verband bestaat tussen de twee mannen. Het nieuws over de tweede arrestatie werd echter nog niet bevestigd door de autoriteiten.