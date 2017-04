Ziekenhuis ruimt plaats voor woningen en stadspark

Mechelen - Als het AZ Sint-Maarten in het najaar van 2018 naar zijn nieuwbouw verhuist, brengt de vzw Emmaüs de campus in de Mechelse Leopoldstraat op de vastgoedmarkt. Er is een masterplan klaar om er woongelegenheden en een stadspark te realiseren.

De afwerking van het nieuwe ziekenhuis aan de R6 is volop bezig. Over iets meer dan een jaar moet nieuwbouw met 600 kamers klaar zijn om proef te draaien, waarna het in oktober 2018 operationeel kan zijn. Campus Zwartzustersvest komt dan opnieuw in handen van het Sociaal Huis en de stad dat de site van het voormalige Dodoensziekenhuis wil verkopen.

Campus Leopoldstraat, het voormalige Sint-Jozefziekenhuis, is eigendom van Emmaüs zelf. Voor die site is de voorbije maanden een masterplan uitgewerkt voor herbestemming. Dat is ondertussen klaar en werd opgesteld in nauw overleg met de stad. “Wij willen het ziekenhuis niet zomaar achterlaten en handelen als een goede huisvader. Voor wij de site aanbieden op de vastgoedmarkt wilden we potentiële investeerders al een idee geven van de mogelijkheden om ze een nieuwe invulling te geven”, zegt technisch directeur Jan Claesen van het AZ Sint-Maarten.

Ondergrondse parking

In het masterplan wordt uitgegaan van een volledige sloop van het bestaande ziekenhuis in de Leopold- en de Willem Rossierstraat. In de plaats komt er centraal een autovrije straat, want ondergronds komen er een kleine 200 parkeerplaatsen.

Op de site is in eerste instantie plek voor 45 appartementen en 16 woningen. Alle bebouwde zones richten zich tot het nieuwe park. “Dat wordt geen binnentuin van het bouwblok, maar wel een park voor de stationsbuurt met vele toegangen”, vertelt Claesen.