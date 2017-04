Culinaire pareltjes ontdekken met Foodpad Mechelen

Stassart 11 is een van de aanbevolen adresjes in de gids van René Binnemans. Foto: Gil Plaquet

Mechelen - Foodpad Mechelen. Zo heet de pocketgids waarin René Binnemans wandelingen uitstippelt langs leuke plekken om culinair te genieten. Uiterlijk op 20 april is hij verkrijgbaar op 32 topadresjes in de stad en bij UiT in Mechelen.

Meer dan veertig jaar was René Binnemans actief in de marketing- en communicatiewereld van voeding. “De interesse in lekker eten en drinken was er dus al, maar sinds mijn pensioen was ik op zoek naar een bezigheid”, zegt hij.

Dat was een van de redenen om over zijn woonplaats zo’n gids te maken. “Samen met het respect dat ik heb voor het werk van de kleine zelfstandige die het verschil maakt en voor meerwaarde zorgt”, klinkt het. De foodshopper ontdekt in de gids waar je in het centrum van Mechelen culinaire specialiteiten kan vinden om thuis mee aan de slag te gaan. En waar je tussen de boodschappen door gezellig iets kan eten of drinken.

“Ik was verrast over het aantal leuke Mechelse adresjes”

“Eigenlijk is het boekje een introductie tot slow foodshopping: zonder haast en stress door de stad struinen, interessante winkels binnenstappen, nieuwe ingrediënten ontdekken en tussendoor inspiratie opdoen tijdens een originele lunch of een drankje. Ik was verrast over het aantal leuke Mechelse adresjes”, vertelt de uitgever

In de pocketgids heeft de gepensioneerde Mechelaar drie wandelingen opgenomen, foodpaden noemt hij ze. In de week na Pasen start hij met de verdeling van zijn pocketgids. Die is momenteel in druk en wordt verspreid op duizend exemplaren. “Voor 14,5 euro zal hij te koop zijn bij de 32 adresjes die ik heb besproken en aan de balie van Toerisme Mechelen”, vertelt Binnemans.