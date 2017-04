Duizenden Antwerpfans verwacht op Grote Markt

De supporters van R. Antwerp FC vierden vorige maand de titel in 1B. Dat mogen ze zondag nog eens dunnetjes overdoen tijdens de officiële viering. Foto: Photo News

Deurne - Ze hebben er lang op moeten wachten. Maar zondag mogen de supporters van R. Antwerp FC naar de Grote Markt om hun kampioenenploeg te vieren. Die worden in de voormiddag op het stadhuis ontvangen. Zondagmiddag is er een feest op de Bosuil.

In 2000 werd R. Antwerp FC voor het laatst ontvangen op het stadhuis na het behalen van de promotie naar de eerste klasse. Toen kwamen vele duizenden supporters de spelers groeten op de Grote Markt.

De verwachting is dat er zondag minstens evenveel fans naar het centrum van de stad zullen trekken. Links en rechts wordt gedroomd van 10.000 supporters op de Grote Markt.

Die kunnen dan best tegen 11 uur naar het plein komen. Want dan worden de spelers en het bestuur op het stadhuis ontvangen. Die ontvangst wordt afgesloten met een groet aan de supporters vanaf het balkon van het stadhuis.

Eerder op de dag is de delegatie van R. Antwerp FC al ontvangen op het districtshuis in Deurne. De spelers gaan wellicht met een bus van Deurne naar het centrum van de stad.

Te voet naar de viering

Een aantal supporters zijn van plan om een heus feestje te maken van de dag. Een deel van de Antwerpaanhang heeft zondagochtend afgesproken op het Koningin Astridplein om vandaar in een stoet over de Meir naar de Grote Markt te wandelen. Getooid in de kleuren van hun favoriete club, uiteraard.

Anderen hebben het zaaltje boven café Den Bengel op de Grote Markt gehuurd, om vanuit het raam van het café alle festiviteiten van dichtbij mee te maken.

Dansen op Tourist LeMC

Het is trouwens niet de bedoeling dat de Antwerpsupporters zondag uren op de Grote Markt blijven hangen. De club heeft ’s middags vanaf 14u een kampioenenviering op de Bosuil in Deurne.

Er is een signeersessie, waarbij alle spelers aanwezig zullen zijn. Op de feestweide staan eet- en drankkraampjes, er is kinderanimatie en een groot scherm waarop wie dat wil Parijs-Roubaix kan volgen.

Verder zijn er nog optredens van onder meer de Sint-Andries MC’s, dj Yves Deruyter en rapper Tourist LeMC. De middag op de Bosuil is gratis en duurt tot 18u.