Dit zijn ze: de vier leden van Buurland

Vanavond werd op VTM de finale van de talentenjacht ‘The Band’ uitgezonden. Van de zes overblijvende finalisten zitten er vanaf nu vier in de boysband Buurland.

Jelle, Jannes, Laurens en Lennart werden door de kijkers uit Vlaanderen en Nederland als beste combinatie aangeduid. In de finale waren de zes kandidaten verdeeld in de zes mogelijke combinaties met de jongens. Die formule werd eerder al toegepast in ‘K3 zoekt K3’.

Jannes Van Houtven is 21 en woont in Wilrijk. Laurens Raveel is even oud, maar afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Elewijt. Jelle en Lennart zijn Nederlanders. ‘The Band’ was een show van zowel VTM als het Nederlandse commerciële net FOX.

Aan het einde van de finale werden de winnaars een voor een bekendgemaakt door presentatoren Niels Destadsdbader en Laura Tesoro, onder luid applaus van het publiek. De vier heren brachten voor het eerst live de eerste single van Buurland, ‘Fiks mij’, die werd geschreven door producer Jeroen Swinnen.

Maandag is de kersverse groep te gast in Q Music om hun nieuwe single te promoten.