Haventopman haalt uit naar loodsen: “De beeldvorming die ze rond hun job creëren, is dramatisch”

Het is absoluut boeiend werken. De haven is een fascinerende wereld, ik leer elke dag bij. Meer en meer heb ik de kracht van het merk Haven van Antwerpen gevoeld en gemerkt hoe dat zelfs gegroeid is. Maar niets is forever. Daarom ben ik zo ontgoocheld over de acties van de loodsen. In andere landen vinden ze hun loodsen wel te duur, maar zijn ze betrouwbaar. Hier zijn de loodsen duur en niét betrouwbaar. Hun acties tasten de geloofwaardigheid van onze haven aan.”