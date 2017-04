Maak kennis met Ariel, de Kempense zeemeermin

Herentals - Anne Verelst (28) uit Herentals is een zeemeermin. Als u dat niet gelooft, ga dan op maandagavond 17 april maar eens kijken in het spectaculaire TODI-duikcentrum in Beringen. Daar kennen ze Anne onder haar artiestennaam Ariel Starfish. Ze zwemt er sierlijk tussen de vissen.

Ariel Starfish is het personage in de Disney-tekenfilm De Kleine Zeemeermin. Het kan geen toeval zijn dat de film als kaskraker uitkwam in 1989, het jaar dat Anneke werd geboren. “Die film heb ik zeker honderd keer gezien. Ik vereenzelvigde me met dat personage”, lacht Anne. “Mermaiding heet mijn hobby. Met een zeemeerminnenstaart duik ik het zwembad in, om onder water sierlijk rond te zwemmen.”

Anne mag niet in elk zwembad binnen met haar staart. Onder meer door het boerkiniverbod ligt zoiets tegenwoordig gevoelig.

Vrijheid en rust

Anne Verelst was al een zeemeermin toen mermaiding nog moest worden uitgevonden: “Ik heb altijd graag gezwommen. Ik kamp met een ernstige visuele beperking. Daarnaast heb ik een autismespectrumstoornis. Die combinatie maakt dat ik als kind sterk afgesloten was van de buitenwereld. Maar onder water vallen die beperkingen weg en ben in vrij en vind ik rust. Dit is mijn wereld. Onder water ben ik hetzelfde als al de rest.”

Mermaiding komt uit Amerika. En daar komt ook de fantastische staart in siliconen van, die Anne in het water aan heeft: “Die staart is in Florida volledig met de hand gemaakt door een Amerikaanse kunstenares. Hij is uniek en kost 2.000 euro. Ik heb hem zelf helemaal ontworpen. Het is mijn droom om ooit in Florida te gaan zwemmen.”

Met haar optredens verdient Anne niks, ze doet het voor haar plezier en de bewonderende blikken van de toeschouwers.

Op paasmaandag 17 april kunt u Anne en haar collega’s van 19 tot 22u bewonderen in het bassin van TODI in Beringen. Daar hebben ze elke derde maandag van de maand de ‘Mermaid Mondays’.