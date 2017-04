Voormalige Russische atletiektrainer Melnikov krijgt levenslange schorsing

Alexei Melnikov, de ex-coach van het Russische atletiekteam van wie de naam opdook in het McLaren-rapport, kijkt tegen een levenslange schorsing aan. Dat heeft het Internationaal Sporttibunaal (TAS) vrijdag bevestigd.

Melnikov werd genoemd in het McLaren-rapport, dat een door de Russische staat gesteund dopingnetwerk aan het licht bracht. De Rus zou, in ruil voor geld, positieve dopingtests onder de mat hebben geveegd. De Ethische Commissie van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) legde Melnikov een levenslange schorsing op, maar hij ging in beroep.

Het TAS maakte daarnaast bekend Ekaterina Poistogova voor twee jaar te schorsen. De Russin, derde op de 800 meter op de Olympische Spelen van 2012 in Londen, krijgt dus serieuze strafvermindering want het Wereldantidopingagentschap (WADA) had haar een levenslange schorsing opgelegd.

De Russische snelwandelaar Stanislav Emelyanov, die al voor de tweede keer tegen de dopinglamp liep, krijgt een schorsing van acht jaar. Atletiekcoach Vladimir Kazarin, ook uit Rusland, wordt dan weer wel voor het leven geschorst.