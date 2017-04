Jonge vader neergeschoten: “Kogels gingen vlak boven zijn hart en in de lies”

Rijkevorsel - Een vader van drie jonge kinderen uit Rijkevorsel is neergeschoten achter zijn woning. “We hebben geen idee wie de daders zijn”, zegt zijn echtgenote. “Maar we zijn opgelucht dat hij het heeft overleefd.”

Kippenkweker Nick Leemans (28) kwam donderdag avond rond 22u thuis bij zijn woning in Gammel in Rijkevorsel. Vermoedelijk werd hij daar opgewacht door twee gemaskerde daders. Op dat moment lag zijn echtgenote Dorien al boven in bed.

“Ook de kinderen waren al slapen. Plots hoorde ik minstens twee schoten. Ik ben meteen naar beneden gelopen en zag Nick bloedend liggen op de klinkers, in de buurt van de carport”, zegt Dorien. “Samen met mijn schoonvader, die naast ons woont, heb ik de eerste zorgen toegediend. De ziekenwagen was snel ter plaatse.”

Leemans werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. “Vrijdagochtend heeft hij de afdeling intensieve verzorging mogen verlaten. Het gaat de goede kant op met hem. Hij heeft veel geluk gehad”, zegt zijn echtgenote. “De daders hebben geschoten om te doden. Een kogel kwam net boven zijn hart terecht. Een tweede kogel had hem getroffen in de lies. Is hij verrast geweest door inbrekers? We weten het niet. Nick is boer en heeft geen vijanden. De daders hebben niets gezegd. Nick was op hen afgestapt, maar wist niet dat ze een pistool bij zich droegen.”

Het zoontje van de overburen heeft schoten gehoord en mensen in het Arabisch horen roepen. Volgens het jongetje vluchtten de daders met een auto weg richting het centrum. “Er is een onderzoek gestart naar poging tot moord. De daders hebben zes of zeven schoten gelost”, zegt Dominique Reyniers van het parket in Turnhout. “Op dit moment is er geen spoor naar de daders. We houden alle opties open.”

Wraakactie

Volgens een kennis was er enkele maanden geleden een zwaar dispuut bij een bedrijf waarvan een familielid van het slachtoffer zaakvoerder is. Nick Leemans zou toen zwart zijn gemaakt. Gaat het om een afrekening? Opmerkelijk: ook eind maart stonden al twee mannen van het Noord-Afrikaanse type voor de deur bij de pluimveehouder. Toen de vrouw opende, vroegen ze of Nick thuis was. Nadien dropen ze af.