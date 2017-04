Rus in de cel voor roofmoord op Léonard Govaert

Merksem - Er is opnieuw iemand opgepakt in het onderzoek naar de dood van Léonard Govaert uit Merksem. Het gaat om de Rus S. (30).

De 62-jarige Léonard Govaert werd op donderdag 7 april 2016 dood aangetroffen in zijn woning in de Jos de Swertstraat. De gepensioneerde binnenschipper was vastgebonden en zijn woning was volledig overhoop gegooid. Roofmoord volgens de speurders maar dat zou tegengesproken worden door de resultaten van de autopsie. Daaruit blijkt volgens onze informatie dat Govaert een natuurlijke dood stierf, mogelijk wel veroorzaakt door de overval in zijn woning waarbij hij gekneveld werd.

Uit het onderzoek bleek wel dat onder meer de televisie en de gsm van het slachtoffer gestolen waren. Volgens onze info is het ook die gestolen gsm die de speurders uiteindelijk op het juiste spoor zette. Ze konden het toestel traceren in het buitenland toen een van de verdachten zijn eigen simkaart in de gsm stak.

Uiteindelijk kwamen verschillende verdachten in beeld. Zij zouden Govaert thuis beroofd hebben nadat hen ter ore gekomen was dat in de woning een aanzienlijke buit te vinden was. Iemand uit de omgeving van de gepensioneerde schipper had dat rondgebazuind. De verdachten zelf zouden een andere uitleg hebben voor hun bezoekje aan Govaert. “We hadden cocaïne gekocht in het Schipperskwartier, dat bleek een medicijn te zijn en we waren er ziek van geworden”, verklaarden ze. “We zijn verhaal gaan halen bij de verkoper en hebben gevraagd de groothandelaar aan te duiden.” De dealer zou hen naar het huis van Govaert gebracht hebben.

Mogelijk zorgt de arrestatie van de 30-jarige Rus S. voor meer duidelijkheid. De man werd op Schiphol aangetroffen in een verdachte auto en zit nu in een Nederlandse cel. Hij zal overgeleverd worden aan België. Zijn arrestatie brengt het aantal verdachten in de zaak op zes. Drie Tsjetsjenen, twee Armeniërs en een Rus.