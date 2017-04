In tweedehandswinkels, op straathoeken en op gespierde kuiten: Het kruis van Jezus is overal

Volgende week vieren christenen met Pasen de verrijzenis van Jezus. CittA ging daarom in de stad op zoek naar kruisbeelden en de oogst was niet min. We vonden erniet alleen in kerken, maar ook op straathoeken, in cafés, tweedehandswinkels en zelfs op gespierde kuiten. Maar welke betekenis heeft het kruisbeeld vandaag nog?