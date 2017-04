Orica-Scott wil nieuwe kassei met Hayman, maar heeft nog kaarten achter de hand

Orica-Scott telt met Mathew Hayman de titelverdediger in haar rangen voor Parijs-Roubaix. “Met kopmannen als Hayman, Jens Keukeleire en Luke Durbridge hebben we natuurlijk hoge verwachtingen voor zondag”, verklaart ploegleider Lorenzo Lapage vrijdag. “Maar je moet met een koers als Roubaix altijd wat op de factor geluk rekenen.”

Mathew Hayman won vorig jaar Parijs-Roubaix na een wel heel aparte voorbereiding door een elleboogbreuk die hij had opgelopen in Omloop het Nieuwsblad. “Vorig jaar startte ik zonder veel vertrouwen of ambitie, met de gedachte: ‘Ik mag hier mijn favoriete koers rijden’“, zegt hij. “Dit jaar is dat helemaal anders. Toch is er geen druk van buitenaf, want niemand verwacht dat ik zomaar opnieuw ga winnen. Maar ik wil wel bevestigen.”

Ploegmaat Jens Keukeleire, tweede in Gent-Wevelgem, startte niet in de Ronde van Vlaanderen wegens maagproblemen. Toch wil hij een goed resultaat neerzetten in Roubaix. “Na enkele lichte trainingen nam ik woensdag voor de zekerheid rust, maar de stevige 4u30 lange verkenning liep goed op donderdag. Ik heb eens goed doorgetrokken op de kasseien en dat voelde goed aan”, aldus Keukeleire.

“Ik kon nadien perfect herstellen en voelde me niet kapot. Maar ik heb dus geen idee over de vorm. Ik hoop dat ik niets van mijn beste vorm verloren heb door die ziekte en hoop op een mooi resultaat. Mijn Roubaix van 2015 toont aan dat je nooit mag opgeven in deze koers. Na een lekke band in het Bos van Wallers reed ik een tweede keer lek op een slecht moment en ik kwam pas aan Carrefour de l’Arbre terug vooraan aansluiten. Ik voelde me beter dan gedacht en we zaten toen met een viertal in de achtervolging op Degenkolb en Lampaert en ik werd toen zesde. Ook nu hoop ik mee de finale te rijden.”