De favoriete Antwerpse plekjes van acteur Jan Van Looveren: “Mijn plan B? Een kleine bakkerij”

Acteur en presentator Jan Van Looveren (48) is van vele markten thuis. Momenteel krijgt hij de lachers op zijn hand in de VTM-reeks De Zonen van Van As en is hij een podiumbeest bij de Antwerpse formatie Grungblavers. “Antwerpen is mijn habitat. Wonen en werken heb ik altijd in de metropool gedaan. Dat is ook duidelijk aan mijn tongval te merken. Toen ik enkele jaren geleden beschaafd Nederlands moest praten als presentator van Voor Hetzelfde Geld, voelde dat onnatuurlijk aan.”