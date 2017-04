Uitbater van restaurant Galle Face was politiek vluchteling: van melkboer tot restaurateur

Berchem - Bijna 25 jaar geleden moest hij Sri Lanka ontvluchten. Na omzwervingen via een Waalse boerderij en Antwerpse restaurants kon hij zijn eigen zaak Galle Face starten.

In Antwerpse culinaire middens werd Ramasamy Pathmanathan bekend als één van de drie oprichters van Fiske Bar op de Marnixplaats, al kenden ze hem daar alleen als ‘Daas’. In 2007 startte hij samen met Karin Schrauwen en Nikolaj Kovdal de Fiske Bar op. “Ik had hen leren kennen toen ik in de Zürich werkte”, herinnert Daas zich, “en samen startten we het project op.”

Voor Daas was dat het voorlopig eindpunt van veel omzwervingen. In 1993 had hij Sri Lanka halsoverkop moeten verlaten. “Ik werkte als accountant in de hoofdstad Colombo. Omdat mijn collega’s lid waren van de Tamil Tijgers (vochten een bloedige onafhankelijkheidsstrijd uit, red.) werd ik ook verdacht.” Hij vluchtte het land uit en belandde in België. In Antwerpen vond hij werk in restaurant Metalurgie waar hij chef-kok Carlo Didden leerde kennen. “Ik bleef ook bij hem in De Kleine Zavel. Daarna volgden The Velvet Lounge en Zürich, de laatste etappe richting Fiske Bar.”

Daar werkte hij tot hij Face à Face kon overnemen. Die naam veranderde hij in Galle Face, ook vandaag nog een van de mooiste vijfsterrenhotels van Colombo. Daas bereidt er verfijnde visbereidingen, die erg worden gesmaakt. “We hebben altijd ten minste één vlees-, wild- of gevogeltegerecht en een vegetarische schotel. Maar de klanten kiezen boven alles vis.”

Galle Face, Fruithoflaan 13, hoek Sint-Theresiastraat.