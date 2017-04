Vrouw gaat minutenlang wild tekeer tegen Uber-chauffeur: “Ik ga je valselijk beschuldigen van verkrachting”

Een furieuze vrouw heeft in New York gedreigd om een chauffeur van Uber valselijk te beschuldigen van verkrachting. Eens ze tot haar eigen verbazing te horen kreeg dat de bestuurder geen gsm-oplader bij de hand had, ging ze helemaal door het lint. En dat maar liefst acht minuten lang.

Volgens videosite Liveleak zou de video dateren van afgelopen maandag. “Ik ga uit het raam schreeuwen dat je me hebt verkracht”, zei de boze passagier terwijl ze werd gefilmd door de dashcam in de wagen. De vrouw liet het duidelijk niet na om zichzelf in een slachtofferrol te duwen. “Ik ga mezelf in het gezicht slaan en dan aan de politie vertellen dat jij het hebt gedaan”, liet ze weten aan de chauffeur.

Ook racisme ging de dame niet uit de weg. “Donald Trump zal jou en jouw familie terugsturen”, aldus de dame. “Vertrek verdomme uit mijn land.” Ondertussen bleef de chauffeur zelf er opvallend rustig bij en probeerde haar zelf wat fatsoen bij te brengen. “Als je een oplader nodig hebt, vraag me dat dan op een vriendelijke wijze”, zegt de man. “Ik zal jou dan op een even fatsoenlijke manier zeggen dat ik er geen bij me heb. Maar al van bij de start van ons gesprek was je onrespectvol tegenover me.”

Pas na acht minuten kwam de hevige woordenwisseling ten einde en stapte de boze jongedame uit de wagen. “Dit is nu New York, hier lopen stomme krengen rond. Mijn excuses voor mijn taalgebruik”, liet de man nog weten voor de camera. “Dit is hetgeen wat Uber-chauffeurs elke dag moeten doormaken.”

De video heeft gelukkig in het voordeel van de chauffeur gespeeld. Uber heeft intussen besloten om de vrouw een levenslang te bannen van de app. “Haar gedrag in dit filmpje is compleet onaanvaardbaar”, verklaart een woordvoerder van het taxibedrijf. “Haar account is geblokkeerd en we zijn op dit eigenste moment het incident nog verder aan het onderzoeken.