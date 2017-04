Met deze acht tips roep je de verveling dit weekend een halt toe

Antwerpen is wel vaker het toonbeeld van culturele diversiteit. Een theatervoorstelling, een concert, een fuif, een tentoonstelling of een evenement voor dieren: dit weekend brengt voor elk wat wils.

1. The New Four Seasons, Nigel Kennedy, Stadsschouwburg

Wat: In 1989 brak violist Nigel Kennedy wereldwijd door met zijn baanbrekende opname van ‘De Vier Jaargetijden’ van Vivaldi. Hij wende alle technieken aan die hij kende om zijn gevoel voor deze muziek op zijn luisteraars over te brengen. Kennedy geloofde steevast dat deze muziek veel meer te bieden had dan zijn louter historische belang. Eind oktober 2015 keerde Kennedy terug met een compleet nieuwe opname van ‘De Vier Jaargetijden’. Het ritme, het toonpallet en de instrumentatie zijn verschillend. Zo maakt het drumwerk van Damon Reece van Massive Attack integraal deel uit van Kennedy’s benadering. Het voegt een hypnothiserend ritmische hartslag toe aan het scherpgearticuleerde spel van Kennedy’s Orchestra of Life.

Wanneer: Vrijdag 7 april om 20 uur

Info: www.stadsschouwburgantwerpen.be

Foto: rr

2. House Broken Tour 2017, Pavlov’s Dog, Arenberg

Wat: Pavlov’s Dog wordt in 1973 opgericht door Mike Safron, voormalig drummer van Chuck Berry, en brengt twee jaar later ‘Pampered Menial’ uit. Een instant succes. Heel snel volgt opvolger ‘At The Sound Of Bell’, waarvoor ze medewerking krijgen van leden van Yes, King Crimson, Roxy Music en anderen. De band tourt door Noord-Amerika met grootheden als Kraftwerk en Nektar. Hun grote doorbraak blijft echter uit en tijdens de opnames van een derde album beslissen Mike Safron en co een punt te zetten achter Pavlov’s Dog. In 2004 komen ze terug samen voor een symbolisch concert, naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de groep. Als er in 2007 een heruitgave komt van hun albums, aangevuld met bonusmateriaal, begint de ProgRock-wereld nog meer luidop te dromen van een comeback. Het is wachten tot in 2010, met de release van Echo & Boo, voor de terugkomst van de legendarische groep echt een feit is.

Wanneer: Vrijdag 7 april om 20.15 uur

Info: www.arenbergschouwburg.be

Pavlov’s Dog treedt onder meer op met grootheden als Kraftwerk. Foto: Koen Bauters

3. Niets, HetPaleis

Wat: In dit toneelstuk besluit een jongen dat het leven geen zin heeft en dat alles op aarde waardeloos is. Zijn klasgenoten merken dat ze hem niet op andere gedachten kunnen brengen, totdat een meisje haar mooiste schoenen achterlaat in een verlaten loods. “Deze schoenen hebben waarde en nu moet jij hier ook iets van waarde achterlaten, dan maken we een Berg van Betekenis,” zegt ze. De vrienden proberen elkaar te overtreffen met hun offers, maar dat loopt gruwelijk uit de hand. Zeker wanneer de berg wordt ontdekt door de inwoners uit het dorp.

Wanneer: Vrijdag 7 en zaterdag 8 april om 19 uur, zondag 9 april om 15 uur

Info: www.hetpaleis.be

Foto: rr

4. Vergeet mij niet, Fakkelteater

Wat: In deze theatervoorstelling creëert een man als gevolg van de hersenziekte een eigen leefwereld op zolder en krijgt daar enkel nog bezoek van zijn kleinzoon. Op een lichtvoetige wijze volgen we het proces van de voortschrijdende aandoening, via de liefdevolle contacten die de jongeman blijft onderhouden. De dementie flirt met de grootvader: ze infecteert hem, neemt alle zekerheden weg en geeft chaos in de plaats. Het doembeeld van een sluimerende moloch in de ruimte overschaduwt de relatie tussen grootvader en kleinzoon. Met Carry Goossens, Manu Jacobs en Ann De Winne.

Wanneer: Vrijdag 7 en zaterdag 8 april om 20.30 uur, zondag 9 april om 15 uur

Info: www.fakkelteater.be

Carry Goossens. Foto: Joris Herregods

5. AnimalZ, Antwerp Expo

Wat: Het evenement voor en door dieren is de ideale uitstap met kinderen of kleinkinderen en garandeert een unieke en leerrijke belevenis voor dierenliefhebbers. Op het programma staan tal van interactieve activiteiten zoals de roofvogelshow, de frettenrace, de Dogsical hondenmusical, knuffelboerderij en Dog Frisbee. Verder zijn er ook een groot aantal sprekers, waaronder kattenexpert Anneleen Bru en konijnendeskundige Mieke Desloovere, die gedurende het hele weekend hun expertise over opvoeding en verantwoord omgaan met huisdieren zullen delen. Aanwezige huisdieren worden verwend met een gratis nagelknipbeurt, een zytoscan, shiatsu hondenmassage en een gedragstest.”

Wanneer: Zaterdag 8 april en zondag 9 april van 10 uur tot 18 uur

Info: www.antwerpexpo.be

Foto: AnimalZ

6. De Wijkagenten, Theater Elckerlyc

Wat: De wijkagenten uit de populaire tv-serie ‘Het leven zoals het is...’ trekken naar het theater voor een stuk over hun politiekorps, maar al bij de eerste repetities botsen de onervaren amateur-toneelspelers op de harde en vaak bizarre wetten van de theaterwereld. En vooral op de autoritaire regisseur die geen kans onbenut laat om die ‘knoeiers’ van de politie te schofferen. Als deze excentrieke en elitaire theatermaker zijn oog dan nog eens laat vallen op één van de agenten, dreigt de hopeloze situatie helemaal te ontsporen. Ontpoppen onze helden van de straat zich tot rasechte theateracteurs of wordt dit stuk hun finale ondergang?

Wanneer: Zaterdag 8 april om 20.15 uur, zondag 9 april om 15.15 uur

Info: www.elckerlyc.be

7. Tpia Daydream Afterparty, Café d’Anvers

Wat: Wanneer de oudere generatie al aan de bedstee begint te denken, breekt in Café d’Anvers het feest pas echt los. “Grenzeloos feesten, dat is de boodschap”, belooft het brein achter de Daydream Afterparty. Zorgen voor de sfeer: Arno Stolz, Bollen & Fichtner en Michael Thoelen.

Wanneer: Zaterdag 8 april van 23 uur tot 6 uur

Info: www.cafedanvers.com

Archiefbeeld. Foto: Concentra

8. Animalium Mundi, Pjez Unik

Wat: Als dierenverzorger in de Antwerpse zoo werd Erwin geboeid door de schoonheid en het gedrag van de fauna. De dagelijkse omgang met dieren gaf hem de gelegenheid de bewegingen en gedragingen nauwgezet te observeren en langzaam borrelde het artistieke in hem op. 25 jaar later is hij nog steeds gepassioneerd aan het werk en heeft zijn naam een belangrijke plaats ingenomen in de wereld van de ‘animaliers’. Zijn bezieling in de dierensculpturen zijn kenmerkend voor zijn werk.

Wanneer: Vanaf zaterdag 8 april tot 11 mei, van 12 uur tot 18 uur

Info: 0479/59.31.72