Een vrachtwagen is vrijdag ingereden op een mensenmassa in een bekende winkelstraat in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Er zijn minstens drie doden en vele gewonden, meldt de politie, die uitgaat van een terreurdaad. Er zou ook geschoten zijn aan metrostation Fridhemsplan en er zijn ook meldingen van “geweervuur” in de winkelstraat. Eén persoon werd opgepakt.