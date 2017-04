Belgische vrouw (43) sterft na val van tiende verdieping van hotel in Tenerife

In een hotel in het zuiden van Tenerife is vrijdagochtend een Belgische vrouw van de tiende verdieping naar beneden gevallen. De 43-jarige vrouw overleefde de val niet. Dat melden Spaanse media.

Het drama vond rond 7.30 uur plaats in het hotel Princesa Dacil de Los Cristianos. De 43-jarige vrouw was er op vakantie met haar 14-jarige zoon. Ze verbleven in een kamer op de tiende verdieping van het hotel. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

De politie onderzoekt de zaak.

Afgelopen donderdag kwam ook al een landgenoot om het leven op het Canarische eiland. Een 36-jarige Belg stierf er na een ongeval met de fiets.