Terreuraanval Stockholm: minstens drie doden, politie zoekt deze man

Een vrachtwagen is vrijdag ingereden op een mensenmassa in een bekende winkelstraat in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De Zweedse veiligheidsdienst Säpo bevestigt dat er minstens drie doden zijn gevallen. Minstens acht mensen raakten gewond. ”Alles wijst op een terreurdaad”, klinkt het. Er wordt volop gezocht naar de dader, van wie een beeld werd verspreid.

Het incident deed zich kort voor 15 uur bij een grootwarenhuis voor, aan het kruispunt van een grote verkeersas met de drukste voetgangersstraat van de hoofdstad.

Op videobeelden is te zien hoe meerdere mensen op de vlucht slaan. Getuigen vertellen aan de Zweedse krant Expressen hoe ze meerdere slachtoffers op straat zagen liggen. Minstens drie mensen zijn omgekomen, er zijn ook meerdere gewonden. “Er zijn veel gewonden, maar we kunnen er nog geen aantal op plakken”, zei Dan Eliasson, de chef van de politie in Stockholm, tijdens een persconferentie. Er is geen weet van Belgische slachtoffers.

Vrachtwagen gekaapt

De vrachtwagen is van Spendrups, een Zweedse bierbrouwerij. Het voertuig zou vrijdagmiddag gekaapt zijn, elders in Stockholm. De truck werd doorzocht door de politie, maar er zijn geen explosieven of wapens aangetroffen. Dat zegt de Zweedse krant Aftonbladet.

Er zouden ook schoten gelost in het metrostation aan het Fridhemsplan, een plein op ongeveer twee kilometer van de winkelstraat. Dat bevestigde de politie eerst, maar ze ontkende dat wat later weer.

Politie verspreidt beeld van mogelijke dader

De Zweedse premier Stefan Löfven meldde dat er een verdachte was opgepakt, maar ook dat wordt nu ontkend door de politie. Er is wel een vermoedelijke dader in beeld. Onderstaande foto werd vrijdagmiddag gemaakt, in een metrostation vlak bij de plaats waar de aanval plaatsvond. De Zweedse politie vraagt om onderstaand beeld zo veel mogelijk te delen.

Foto: EPA

Er zijn wel beelden van een arrestatie opgedoken, maar het is nog niet duidelijk om wie het juist gaat.

De politie is massaal ter plaatse. De omgeving rond het parlement is afgezet en het metroverkeer ligt stil. Ook al treinverkeer van en naar Stockholm Centraal ligt plat. Het vliegverkeer verloopt wel normaal. In Oslo (Noorwegen) is er verhoogde waakzaamheid, in het centrum en op de luchthaven. Op de Sontbrug tussen Denemarken en Zweden is er verscherpte controle. Een aantal rijvakken zijn er afgesloten.

Paniek

Ondertussen sijpelen de eerste getuigenissen binnen. Jan Granroth was in een schoenenwinkel, toen hij plots geschreeuw hoorde. “We stonden in een schoenenwinkel en plots was er lawaai. Toen we naar buiten keken, zag ik een enorme vrachtwagen tegen een gebouw recht tegenover ons knallen. “Wij zijn dan via de nooduitgang van de winkel gevlucht.”

Een andere getuige beschrijft de paniek wanneer de vrachtwagen uit het niets opdook. “Ik ging naar de winkelstraat en plots was hij er. Ik kon niet zien of er iemand achter het stuur zat of niet. Ik rende zo snel als ik kon ervan weg”, aldus Dimitris. “Ik zag honderden mensen rennen voor hun leven”, zegt getuige Anna.

“Terreurdaad”

“Zweden is aangevallen”, zegt premier Löfven in een eerste reactie. “Alles wijst op een terreurdaad.” Koning Carl XVI Gustaf heeft zijn medeleven al betuigd. Hij en zijn vrouw vliegen per direct terug van hun staatsbezoek in Brazilië.

Schouder aan schouder

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, betuigde ook al zijn steun aan de Zweden. “Onze gedachten zijn bij het Zweedse volk na de tragische gebeurtenissen van vandaag. In naam van de Europese Commissie zou ik mijn oprecht medeleven willen betuigen aan de families van de slachtoffers, en het dappere werk van de eerste hulpverleners willen toejuichen. Eén van Europa’s meest levendige en kleurrijke steden is kennelijk neergeslagen door zij die het - en onze manier van leven - willen beschadigen. We staan schouder aan schouder in solidariteit met het Zweedse volk. De Zweedse autoriteiten kunnen rekenen op de Europese Commissie om hen in elk mogelijke manier te steunen”, aldus Juncker.

Op Twitter bieden inwoners van Stockholm een overnachting aan aan mensen die gestrand zijn en niet meer thuis geraken met de hashtag #openstockholm.

Volg het hier live:

Our thoughts go out to the victims and their families in #Stockholm. A sad day but we believe in the resilience of the Swedish people — Charles Michel (@CharlesMichel) April 7, 2017