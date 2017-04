Kimberly Buys mikt op nieuw Belgisch record en halve finale op WK

Kimberly Buys heeft zich donderdag op de Swim Cup in Eindhoven verzekerd van een ticket voor het WK zwemmen in Boedapest (15-30 juli). De 27-jarige Buys zwom de 50m vlinderslag in 26.19. “In Boedapest mik ik op een plaats in de halve finales en een nieuw Belgisch record”, liet Buys vrijdag weten aan Belga.

“Het plan was eigenlijk om in topvorm te zijn voor de Belgische kampioenschappen (12-14 mei) en daar mijn ticket voor Boedapest te veroveren”, legde Buys uit. “Maar ik ben blij dat ik nu al zekerheid heb over deelname aan mijn zesde WK. Mijn planning ga ik er waarschijnlijk niet voor overboord gooien. Al moet ik dat nog beslissen in overleg met mijn coach, Ronald Gaastra.”

Het BK blijft voor de BRABO-zwemster een hoofddoel. “Ik wil daar mijn beste vorm te pakken hebben”, aldus Buys. “Ik wil er bevestigen op de 50m en mij ook tonen op de 100m vlinderslag.”

In Boedapest mikt Buys op een plek in de halve finales. “Dat is inderdaad het doel”, bevestigde Buys. “Misschien lukt een finale ook wel. Daar ga ik alleszins alles voor geven. Daarbovenop wil ik mijn Belgisch record (26.10) verbeteren. Ik zal teleurgesteld zijn als mij dat niet lukt.” Op de WK’s in Barcelona (2013) en Kazan (2015) bereikte Buys telkens de halve eindstrijd.